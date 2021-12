Philips stijgt in groene AEX na update slaapapneuapparaten

Philips was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Volgens het zorgtechnologiebedrijf is uit eerste testresultaten gebleken dat de langetermijngevolgen voor de gezondheid van gebruikers van zijn slaapapneuapparaten door chemische reacties klein zijn. Ook de Europese aandelenmarkten gingen verder omhoog door de afnemende zorgen over de economische impact van de maatregelen tegen de omikronvariant.

Philips dikte bijna 5 procent aan. Het bedrijf liet de eerste generatie van zijn slaapapneuapparaten testen. Begin dit jaar maakte Philips bekend de apparaten te gaan terugroepen. De apparaten bevatten een isolatieschuim dat bleek te kunnen afbrokkelen wat gevaarlijk kan zijn voor de patiƫnten. Philips heeft nog geen resultaten over de gevolgen van afbrokkelend isolatieschuim of over de materialen die in nieuwere generaties van de apparaten gebruikt werden. Voor de hele terugroepactie heeft het bedrijf 500 miljoen euro gereserveerd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 785,59 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1053,31 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Londen daalde een fractie.

Techinvesteerder Prosus steeg 2,9 procent. Het Chinese internetconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, keert een groot deel van zijn aandelen in het Chinese e-commercebedrijf JD.com als dividend uit aan zijn aandeelhouders.

Aegon (plus 3 procent) liet weten dat de verkoop van de Oost-Europese en Turkse activiteiten van de verzekeraar aan Vienna Insurance Group (VIG) eindelijk kan doorgaan. De overname werd lang tegengehouden door Hongarije. VIG heeft nu afgesproken dat een Hongaars staatsbedrijf een belang van 45 procent neemt in de Hongaarse activiteiten van Aegon die het overneemt, maar ook in de Hongaarse tak van de Oostenrijkse verzekeraar.

Pharming daalde 0,5 procent. Het biotechnologiebedrijf verlengde zijn samenwerking met de Franse farmaceut Sanofi met vijf jaar. In Dublin zakte Ryanair 7 procent. De Ierse budgetvlieger verwacht in het huidige boekjaar meer verlies te lijden als gevolg van de strenge maatregelen door de omikronvariant. Flutter Entertainment won dik 2 procent in Londen. Het Ierse gokbedrijf neemt zijn Italiaanse branchegenoot Sisal over voor omgerekend 1,9 miljard euro.

De euro was 1,1326 dollar waard, tegen 1,1325 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 72,58 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 75,04 dollar per vat.