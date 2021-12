Toezichthouder verbiedt overname Eurocept door Mediq

De overname van medisch leverancier Eurocept Homecare door branchegenoot Mediq gaat niet door. Marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalde dat de concurrentie op het gebied van infuuspompen voor thuisgebruik door de overname in gevaar zou komen. “Als we deze overname zouden toestaan, heeft dat negatieve gevolgen voor de prijs en kwaliteit”, stelt ACM-voorzitter Martijn Snoep. Zorgverzekeraars hadden ook hun zorgen geuit over de voorgenomen overname.

Eurocept en Mediq leveren allebei medische hulpmiddelen, zoals elektronische infuuspompen voor thuisgebruik. Daarmee kunnen patiƫnten eenvoudig de juiste hoeveelheid medicijnen of voedsel toegediend krijgen. Er zijn volgens de ACM niet veel spelers op de markt voor deze pompen, die de bedrijven aan bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties leveren. Bovendien heeft Mediq ook zonder de overname al een sterke positie en is Eurocept de naaste concurrent.

Het is volgens de ACM niet waarschijnlijk dat andere partijen het gat naar het fusiebedrijf snel zouden kunnen dichten. Dat lukte de afgelopen jaren al nauwelijks en de drempels voor nieuwe toetreders zijn behoorlijk omdat bijvoorbeeld een netwerk onder artsen en thuiszorgorganisaties moet worden opgebouwd.

Mediq en Eurocept kunnen nog in beroep gaan tegen het besluit van de ACM.