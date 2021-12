Transportsector hekelt uitsluiting expediteurs door Hamburg Süd

De Duitse reder Hamburg Süd heeft verschillende expediteurs laten weten vanaf volgend jaar geen lading van hen meer te accepteren. Dat zegt belangenvereniging van expediteurs Fenex, die waarschuwt dat met die stap de wereldhandel verder onder druk komt te staan. Dat is economisch en maatschappelijk onwenselijk, zo klinkt het. Fenex onderzoekt nu of de beslissing van de rederij juridisch wel gegrond is.

Een expediteur verzorgt naast het daadwerkelijke transport ook de afhandeling van administratieve formaliteiten, zoals bijvoorbeeld bij de douane. Verder houden ze zich ook bezig met het aanvragen van vergunningen en onderhandelen ze over prijzen. Ook regelen ze dat lading is geboekt bij rederijen, organiseren ze bijvoorbeeld het wegtransport en de opslag van goederen.

De afgelopen weken meldde Hamburg Süd verschillende Fenex-leden dat zij vanaf 1 januari alleen nog maar direct van verladers lading accepteren. Expediteurs zijn niet meer welkom, aldus Fenex. Daarmee ontstaat volgens de organisatie een nieuwe situatie omdat het niet eerder is voorgekomen dat reders, die zelf ook als expediteur actief zijn, andere partijen weren.

Fenex-voorzitter Roderick de la Houssaye stelt dat Hamburg Süd de concurrentiestrijd schijnbaar niet meer aandurft. “Ik begrijp dat je als commercieel bedrijf zoveel mogelijk marktaandeel wil vergaren. Dat heet gezond ondernemen. Dat doe je door toegevoegde waarde te creëren en daarop te concurreren met anderen. En niet door de markt toe te eigenen en andere partijen te weren.”

Fenex benadrukt dat de internationale handel en de logistieke keten door de coronacrisis extreem onder druk staan. De tarieven om containers te vervoeren zijn tot wel 800 procent gestegen. Daartegenover is de dienstverlening van rederijen alleen maar minder geworden. Volgens Fenex kwam slechts een op de drie schepen dit jaar volgens schema aan. De vertraagde leveringen hebben mede gezorgd voor prijsstijgingen in winkels.