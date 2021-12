VDL Nedcar voert gesprekken met Amerikaanse autofabrikant Rivian

VDL Nedcar heeft het personeel van de autofabriek in Born geïnformeerd over gesprekken die het bedrijf voert met de Amerikaanse ontwikkelaar van elektrische auto’s Rivian Automotive. Dat schrijft de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) donderdag aan provinciale staten. Het is voor het eerst dat geruchten over gesprekken met Rivian worden bevestigd.

“De komende tijd zullen beide partijen nader uitwerken hoe deze samenwerking eruit gaat zien en of deze kan bijdragen aan de toekomstscenario’s die VDL Groep onderzoekt voor de fabriek van VDL Nedcar in Born, en daarmee aan het behoud van 4200 banen na het aflopen van het huidige contract met BMW eind 2023”, aldus Satijn in zijn brief aan de Staten.

Rivian zetelt in Irvine, Californië. “De actuele beurswaarde op het moment van dit schrijven is zo’n 100 miljard dollar en er werken zo’n 9000 medewerkers”, aldus Satijn. De gedeputeerde laat weten dat de onderhandelingen staan of vallen met de kap van het Sterrebos bij Nedcar. Een kap die door de provincie is goedgekeurd middels het zogenoemde Inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar. Het onherroepelijk worden van dat plan is voor deze ontwikkeling een cruciale randvoorwaarde, aldus Satijn.

Van de provincie had VDL het naburige bos allang mogen kappen, maar de Raad van State stak er een in voorlopige voorziening een stokje voor. Eerst moet de einduitspraak van een beroep worden afgewacht dat een actiegroep tegen de boskap had ingesteld bij de Raad van State.

In deze beroepsprocedure benadrukte VDL bij herhaling dat gegadigden alleen auto’s in Born willen produceren als Nedcar voordien is uitgebreid, en daarvoor is boskap nodig. Naast al langer bestaande geruchten over gesprekken met Rivian gingen er ook geruchten over gesprekken met de Amerikaanse autobouwer Canoo. Maar die liet onlangs weten vrijwel zeker af te zien van samenwerking met Nedcar.