Economische groei derde kwartaal valt iets hoger uit

De Nederlandse economie heeft in het derde kwartaal iets beter gepresteerd dan eerder gemeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde in een nieuwe raming de groei bij naar 2,1 procent op kwartaalbasis. Dat was bij een eerdere raming nog 1,9 procent. Vooral huishoudens blijken meer te hebben uitgegeven. Verder droegen ook hogere overheidsuitgaven bij aan de bijstelling.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2020 groeide de economie met 5,2 procent. Bij de eerste berekening was dat 5,0 procent. Deze bijstelling is, naast de extra consumptie door huishoudens en de hogere overheidsuitgaven ook toe te schrijven aan de groothandel, het bankwezen en de zorg, aldus het statistiekbureau.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in de nieuwe berekening op kwartaalbasis met 158.000. Dat is iets minder dan de 162.000 banen die eerder werden gemeld. Op jaarbasis ging het hier om 281.000 extra banen, waar dat er na de eerste raming 281.000 waren.

De tweede berekening van het CBS volgt negentig dagen na afloop van het kwartaal. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie.