Gasprijs verder omlaag door toename schepen met lng uit VS

De Europese gasprijs is vrijdag verder gezakt na de scherpe prijsdaling een dag eerder. De daling volgde op berichten dat er mogelijk meer schepen met Amerikaanse lng, oftewel vloeibaar gemaakt aardgas, op weg zijn naar Europa. Eerder deze week bereikte de gasprijs nog een recordniveau doordat er geen leveringen plaatsvonden via de Yamal-pijpleiding van Rusland naar Duitsland.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, zakte vrijdagochtend met 20 procent tot zo’n 106 euro. Dinsdag piekte de gasprijs nog op bijna 188 euro. Donderdag liep de prijs al terug tot ongeveer 133 euro. Volgens kenners is de handel op de termijnmarkt voor gas in de periode rond de feestdagen doorgaans wel wat dunner, en dat kan voor extra wisselvallige prijzen zorgen.

Uit scheepvaartgegevens van persbureau Bloomberg blijkt dat er nu vijftien gastankers onderweg zijn van de Verenigde Staten naar havens in West-Europa. Woensdag waren dat er nog tien. Ook zijn er nog eens elf schepen met Amerikaanse lng onderweg waarvan de bestemming nog niet duidelijk is, maar die volgens de vaarroutes richting Europa lijken te koersen.

Ondanks de scherpe prijsdaling zijn de Europese gasprijzen nog altijd vele malen hoger dan aan het begin van het jaar. Dit komt onder meer omdat Rusland de gasleveringen aan Europa aan banden heeft gelegd. Ook het besluit van Frankrijk om een viertal kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud stuwde de prijs.

Vooral kleinere energieleveranciers, die minder middelen hebben om de risico’s op prijsstijgingen af te dekken, komen door de sterke stijging van de prijzen van gas en elektra in de problemen. Ze moeten nu vaak energie inkopen die duurder is dan wat hun klanten ervoor betalen. In Nederland zijn daardoor in korte tijd al diverse kleine energiebedrijven omgevallen.