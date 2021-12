Rusland: Europa loopt gas mis door vertraging Nord Stream 2

Europa loopt extra leveringen van Russisch aardgas mis door de vertragingen bij de ingebruikname van pijpleiding Nord Stream 2. Dat heeft de Russische vicepremier en voormalig energieminister Alexander Novak gezegd tegen de Russische staatstelevisie. Mede vanwege de beperkte leveringen van Russisch gas zijn de Europese gasprijzen naar records gestegen.

Novak stelt dat Europese consumenten graag zouden zien dat Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen om zo de hoge gasprijzen tegen te gaan. De Europese energiebedrijven die bij het project zijn betrokken, waaronder bijvoorbeeld Shell, kunnen dan namelijk extra gas ontvangen via de pijplijn die loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland, aldus Novak.

De aanleg van Nord Stream 2 werd in september voltooid, maar de toezichthouder schortte het Duitse goedkeuringsproces in november op vanwege een juridische hindernis. De uitbater van de gaspijplijn is namelijk geen Duits bedrijf en dat is wel een vereiste volgens de Duitse wet. Novak verwacht dat medio volgend jaar definitieve goedkeuring zal komen. Rusland is de belangrijkste gasleverancier van Europa.

De 1200 kilometer lange pijplijn wordt fel bekritiseerd door de Verenigde Staten en landen als Polen en Oekraïne. Volgens critici wordt Europa door Nord Stream 2 te afhankelijk van Rusland voor de gasvoorziening en krijgt Moskou daarmee een diplomatiek wapen in handen. Eerder deze maand dreigde de nieuwe Duitse regering de werking van de pijpleiding te blokkeren als Rusland Oekraïne binnenvalt.