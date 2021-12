UWV heeft 20.000 aanvragen voor loonsteun binnen

Uitkeringsinstantie UWV heeft in twee weken tijd 20.000 aanvragen voor loonsteun binnengekregen wegens de nieuwe, strenge lockdown. Bijna 12.000 van de aanvragers hebben een voorschot ontvangen voor een totaalbedrag van 369 miljoen euro.

Om in aanmerking te komen voor de steun, beter bekend als de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), moeten ondernemers minimaal 20 procent omzetverlies hebben. Onlangs breidde de regering de steunregeling uit omdat sinds zaterdag een volledige lockdown geldt. De compensatie wordt onder andere berekend op basis van het omzetverlies, maar voorheen konden ondernemers maximaal 80 procent van de gederfde inkomsten opgeven. Dat is nu verruimd naar 90 procent.

Het zevende loket voor de loonsteun werd op 13 december geopend. Het UWV heeft het nu veel drukker dan bij het vorige NOW-pakket, toen werkgevers voor de periode van juli tot en met september een aanvraag konden doen. Toen kreeg de uitkeringsinstantie in de eerste twee weken 9000 aanvragen binnen.