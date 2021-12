Beurzen gaan op voor korte en rustige slotweek van 2021

Beleggers doen het in de laatste week van 2021 vermoedelijk rustig aan. Sowieso is er sprake van een kortere beursweek dan gebruikelijk, want de beurs in Amsterdam sluit op oudejaarsdag al om 14.00 uur. In Frankfurt is de beurs de hele laatste dag van het jaar gesloten en in Londen is de handelsweek maar 2,5 dag lang. Daar krijgen de handelaren maandag en dinsdag vrij omdat Kerstmis in het weekend viel. Op vrijdag werken ze een halve dag.

Ook in Aziƫ wordt er geen hele week gewerkt. Zo hebben de handelaren in Tokio en Seoul oudejaarsdag vrij, terwijl die in Hongkong de maandag na kerst vrijaf krijgen. Sydney volgt hetzelfde schema als de beurs in Londen. Wall Street is wel de hele week open.

De handelaren die komende week werken – een deel zal de dagen tussen Kerstmis en oud en nieuw vrij nemen – moeten het voor het schaarse nieuws vooral van de macro-economische cijfers hebben. Zo komen er uit Nederland op donderdag cijfers over de producentenprijzen, die van invloed zijn op de inflatie. Ook gegevens over het vertrouwen van producenten komen dan naar buiten. Een dag later komen ook cijfers over de winkelverkopen naar buiten.

Verder moet voor nieuws vooral naar Japan worden gekeken. Uit dat land komen cijfers over de industriƫle productie. Ook bedrijfsnieuws is er nauwelijks.

Tenslotte gaat de blik uit naar nieuws over de omikronvariant en maatregelen die landen nemen. In de dagen voor de kerst was de sfeer op de beurzen optimistisch omdat het erop lijkt dat de nieuwste variant van het coronavirus tot minder ernstige ziekte leidt. Beleggers denken dat de kans op economische schade daardoor een stuk kleiner is en dat eventuele beperkende maatregelen sneller kunnen worden afgebouwd.

De AEX-index boekte dit jaar een jaarwinst van 26 procent. Eind maart schreef de graadmeter het 21 jaar oude record van iets meer dan 700 punten uit de boeken, door het op stoom komen van de vaccinatieprogramma’s. In september doorbrak de index voor het eerst in de geschiedenis de 800 puntengrens.