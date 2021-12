Steeds meer 60-plussers kiezen voor een senioren lening

Kun je nog een persoonlijke lening afsluiten als je in de herfst van je leven zit? En hoe zit het op hogere leeftijd met het oversluiten van je hypotheek? Misschien wil je lagere maandlasten en zou het fijn zijn om je lopende hypotheek over te sluiten. Als je met pensioen bent, is het soms ook prettig om wat extra geld op te kunnen nemen. Zo kun je dromen als reizen, een boot, een nieuwe keuken of een vakantiehuisje op de Veluwe nog waarmaken. Ook al ben je dan wat ouder, die bucketlist heb je echt nog wel. En soms is daar een beetje extra krediet voor nodig.

In oktober 2021 kozen honderden 60-plussers voor het oversluiten van hun bestaande lening in een persoonlijke lening voor senioren om zodoende meer financiële ruimte te creëren. Dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van oktober 2020, zo blijkt uit een onderzoek van de FDN (Financiering Data Netwerk). En dat is juist in deze tijd eigenlijk helemaal niet zo vreemd.

Maximale leeftijd

De maximale leeftijd voor een doorlopend krediet, waarbij je afgeloste bedragen opnieuw mag opnemen, is namelijk een aantal jaar geleden vastgesteld op 66 jaar. Dat is zo omdat banken en kredietverstrekkers bij een doorlopend krediet voor ouderen meer risico lopen dat er bij overlijden nog een groot bedrag openstaat. Daarom kun je boven de 65 jaar bijna nergens meer een doorlopend krediet afsluiten. Een persoonlijke lening kun je wel tot 74 jaar afsluiten. Hierop moet je elke maand aflossen, zodat het openstaande leenbedrag steeds kleinere wordt. De bank loopt zo steeds minder risico. Veel van de krediet producten die op jongere leeftijd afgesloten zijn, worden overgesloten en vervangen door een persoonlijke lening met een vaste lage rente en vaste looptijd. Hierdoor weten senioren ook zeker dat ze niet met een restschuld blijven zitten.

Historisch lage rente

Ten tweede is de rente op een persoonlijke lening voor senioren nog steeds historisch laag. Al maanden is de rente aan het dalen en de verwachting is dat die daling zich nu stabiliseert. Nu je als 60-plusser de rente voor een langere periode kan vastzetten tegen een vast maand termijn is geldlenen attractiever geworden dan voorheen.

Leeftijdsdiscrimimatie

De bank waar je al jaren bankiert, staat vaak niet te springen om het oversluiten van een lening als je wat ouder bent. Liever behouden ze het contract onder de ‘oude’ voorwaarden. Volgens het meldpunt Te Grijs voor Rood van senioren organisatie KBO-PCOB is er in dit opzicht in toenemende mate zelfs sprake van leeftijdsdiscriminatie. Zo zouden banken bij leenaanvragen uitsluitend kijken naar de leeftijd van mensen en niet naar andere, normaliter, doorslaggevende factoren. Vanaf eind september tot eind november 2021 kwamen op het meldpunt honderden meldingen binnen van financiële leeftijdsdiscriminatie.

Steeds meer kredietverstrekkers vinden het belangrijk dat consumenten verantwoord en voordelig kunnen lenen, ongeacht hun leeftijd. Door de introductie van de Seniorenlening door het Nederlands Krediet Collectief in samenwerking met BNP Paribas kun je nu een persoonlijke lening afsluiten tot je 78ste die voor je 81steingelost dient te zijn. Ook als senior kun je zo je dromen nog waarmaken.