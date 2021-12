Adyen en Philips helpen AEX aan winst

De Amsterdamse AEX-index vond maandag voorzichtig de weg omhoog onder aanvoering van fintechbedrijf Adyen en zorgtechnologieconcern Philips. De beurshandel verliep verder zeer rustig. Veel beleggers zijn vrij vanwege de feestdagen en in Londen is de beurs maandag en dinsdag dicht omdat Kerstmis in het weekend viel. Ook bleef de opmars van de omikronvariant voor terughoudendheid zorgen op de markten.

Hoewel het erop lijkt dat de nieuwste variant van het coronavirus tot een minder ernstig ziekteverloop leidt, loopt het aantal besmettingen wel hard op. Door ziekte of quarantaine van personeel worden de vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen flink in de war geschopt en zijn sinds de kerstdagen wereldwijd ruim 8300 vluchten geannuleerd. In Amsterdam daalde Air France-KLM 0,1 procent en in Frankfurt verloor Lufthansa 0,2 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 793,78 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1065,56 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,2 procent.

Naast Adyen (plus 1,7 procent) en Philips (plus 1,5 procent) stond techinvesteerder Prosus in de kopgroep, met een winst van 1,3 procent. Olie- en gasconcern Shell en chemicaliëndistributeur IMCD waren de grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak, met verliezen van 0,5 procent.

In de MidKap voerden laadpalenfabrikant Alfen en kunstmestproducent OCI de stijgers aan, met plussen van 1,9 procent. Financieel dienstverlener Intertrust (min 0,3 procent) en Air France-KLM waren de enige dalers.

HAL steeg 0,7 procent. De investeerder neemt een belang van ruim 31 procent in Prodrive Technologies Group. In Zürich won Roche 1,1 procent. De Zwitserse toezichthouder heeft een behandeling met antistoffen, die is ontwikkeld door Roche en Regeneron, voor coronapatiënten goedgekeurd. Daarnaast gaf de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA vrijdag een noodvergunning voor de coronathuistest van Roche.

De euro was 1,1321 dollar waard, tegen 1,1319 dollar op vrijdag. Op de oliemarkt verwerkten handelaren het besluit van de Japanse overheid om in navolging van de Verenigde Staten de oliereserves van het land aan te spreken om de prijzen te drukken. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 72,84 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 76,14 dollar per vat.