AEX begint licht hoger aan laatste week 2021, Londen gesloten

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich maandag op voor een rustige laatste handelsweek van het jaar. In Londen hebben handelaren maandag en dinsdag vrij omdat Kerstmis in het weekend viel. De beurshandel zal verder vooral in het teken blijven staan van de omikronvariant.

Hoewel het erop lijkt dat de nieuwste variant van het coronavirus tot een minder ernstig ziekteverloop leidt, loopt het aantal besmettingen wel hard op. Door ziekte of quarantaine van piloten, stewardessen en ander personeel werden de vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen tijdens de kerstdagen flink in de war geschopt en wereldwijd ruim 6000 vluchten geannuleerd.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de handelsdag. Ook de beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs lijken met kleine koersuitslagen te openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen maandag licht omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de min. In Hongkong en Sydney hadden beleggers een vrije dag.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager. Beleggers verwerkten de belofte die de Chinese centrale bank afgelopen weekeinde deed om meer te zullen doen om de economie te ondersteunen. Daarnaast bleek dat de winsten van de Chinese industriƫle bedrijven in november veel minder sterk zijn gestegen dan in oktober.

Op het Damrak liet investeerder HAL vrijdag na sluiting van de markt weten een belang van 31,45 procent te nemen in Prodrive Technologies Group. Het bedrijf, dat actief is in onderzoek, ontwikkeling en productie van technologisch hoogwaardige elektronica, software en mechatronische producten en systemen, behaalde in 2020 een omzet van 279 miljoen euro en telt 2075 medewerkers.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd na een verkorte handelssessie vanwege kerstavond. De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 790,48 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 1057,31 punten. Londen steeg een fractie en Parijs verloor 0,3 procent. De beurzen in Frankfurt en New York waren de hele dag gesloten.

De euro was 1,1318 dollar waard, tegen 1,1319 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 72,82 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 75,88 dollar per vat.