Aziatische beurzen licht lager door zorgen over omikronvariant

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag licht omlaag. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de omikronvariant. Tijdens de kerstdagen schopte de virusvariant wereldwijd de vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen in de war en werden meer dan 6000 vluchten geschrapt. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de markten in Hongkong en Sydney gesloten bleven vanwege de kerstdagen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager op 28.676,46 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse winkelverkopen in november met 1,2 procent zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. De verkopen namen daarmee voor de derde maand op rij toe. De Japanse overheid begon daarnaast met de verkoop van olie uit de strategische reserves om de sterk gestegen olieprijzen te drukken. Eerder brachten de Verenigde Staten al olie uit de reserves op de markt om de prijzen omlaag te krijgen.

De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent en de hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds ook 0,3 procent in de min. De Chinese centrale bank beloofde afgelopen weekeinde meer te zullen doen om de economie te ondersteunen en om huizenkopers te beschermen tegen de problemen op de vastgoedmarkt in het land.

Uit cijfers van het Chinese statistiekbureau bleek daarnaast dat de winsten van de industriƫle bedrijven in het land in november met 9 procent op jaarbasis zijn gestegen. Dat is veel minder dan de winststijging van 24,6 procent in oktober. De industriesector kampte afgelopen maand met hogere prijzen voor ruwe materialen, de schuldproblemen op de vastgoedmarkt en een zwakkere consumentenvraag.