Chipbedrijf Besi grootste daler in licht lagere AEX

Chipbedrijf Besi was maandag de grootste daler in de AEX-index die een klein verlies liet zien. Ook branchegenoten ASMI en ASML, de grote beurswinnaars van 2021, gingen licht omlaag. De beurshandel verliep verder zeer rustig. Veel beleggers zijn vrij vanwege de feestdagen en in Londen is de beurs maandag en dinsdag dicht omdat Kerstmis in het weekend viel. Ook bleef de opmars van de omikronvariant voor terughoudendheid zorgen op de markten.

Hoewel het erop lijkt dat de nieuwste variant van het coronavirus tot een minder ernstig ziekteverloop leidt, loopt het aantal besmettingen wel hard op. Door ziekte of quarantaine van piloten, stewardessen en ander personeel werden de vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen tijdens de kerstdagen flink in de war geschopt en wereldwijd ruim 8300 vluchten geannuleerd. In Amsterdam daalde Air France-KLM 0,4 procent en in Frankfurt verloor Lufthansa 0,5 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 789,22 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1062,46 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent.

Naast Besi (min 1,7 procent) behoorden ASMI en supermarktconcern Ahold Delhaize tot de staartgroep bij de hoofdfondsen, met verliezen van 0,9 procent. Chipmachinemaker ASML daalde 0,8 procent. Sterkste stijger was techinvesteerder Prosus met een winst van 1 procent.

In de MidKap voerde baggeraar Boskalis de stijgers aan met een plus van 1,5 procent. Kunstmestproducent OCI en de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost volgden met winsten van 1,3 procent. ABN AMRO stond onderaan met een min van 0,6 procent.

HAL won 0,7 procent. De investeerder neemt een belang van 31,45 procent in Prodrive Technologies Group. Het bedrijf, dat actief is in onderzoek, ontwikkeling en productie van technologisch hoogwaardige elektronica, software en mechatronische producten en systemen, behaalde in 2020 een omzet van 279 miljoen euro en telt 2075 medewerkers.

De euro was 1,1325 dollar waard, tegen 1,1319 dollar op vrijdag. Op de oliemarkt verwerkten handelaren het besluit van de Japanse overheid Japan om in navolging van de Verenigde Staten de oliereserves van het land aan te spreken om de prijzen te drukken. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 72,02 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 76,07 dollar per vat.