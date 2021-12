CNBC: China schrapt beperking buitenlands eigendom in autosector

De Chinese autoriteiten staan vanaf 1 januari toe dat autofabrieken volledig in buitenlandse handen zijn. Dat meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC op basis van een rapport van het Chinese ministerie van Handel en de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, het hoogste Chinese agentschap voor economische planning.

In het rapport staan industrie├źn die door de Chinese regering zijn uitgesloten van buitenlandse investeringen. In de lijst komt de binnenlandse auto-industrie niet meer voor. China had al geleidelijk de beperkingen voor buitenlandse investeringen in de autosector opgeheven.

De nieuwe versie van de lijst bevat nog steeds 31 sectoren waar buitenlandse investeringen zijn beperkt of verboden, waaronder die van zeldzame aardmetalen, de productie en distributie van films en tabaksproducten. In sectoren zoals medische instellingen moeten buitenlandse partijen samenwerkingsverbanden vormen met lokale partners, die doorgaans een meerderheidsbelang hebben.