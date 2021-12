Gasleveringen uit VS en milder weer zorgen voor daling gasprijs

De Europese aardgasprijzen zijn voor de vierde dag op rij gedaald. De verwachting is dat Amerikaanse leveringen van gas enige verlichting brengen op de krappe markt. Daarnaast is er sprake van milder weer en is de vraag naar energie ook lager door de impact van de omikronvariant van het coronavirus.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, zakte maandag met bijna een vijfde tot circa 90 euro. Dat is het laagste niveau sinds 6 december. Vorige week piekte de gasprijs nog op bijna 188 euro.

De aardgasprijs daalde vorige week met een kwart nadat een toenemend aantal schepen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar West-Europese havens voer. Uit scheepvaartgegevens van persbureau Bloomberg van kort voor kerst bleek dat er zeker vijftien gastankers onderweg zijn van de Verenigde Staten naar havens in West-Europa. Ook zijn er nog een aantal schepen met Amerikaanse lng onderweg waarvan de bestemming nog niet duidelijk is, maar die ook richting Europa lijken te koersen.

Het mildere weer dat voor een groot deel van Europa wordt voorspeld, zal verder de vraag naar energie afremmen. Verder blijft er onzekerheid bestaan over de impact van de pandemie, zeker nu het aantal besmettingen wereldwijd hard oploopt wat de vraag naar energie raakt.

Evengoed blijft in Europa sprake van een energiecrisis. De gasvoorraden zijn nog altijd op een laag niveau. De prijzen zijn dit jaar ook al meer dan vervijfvoudigd. Dit komt onder meer door minder gasleveringen van Rusland aan Europa. Ook het besluit van Frankrijk om een viertal kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud stuwde de prijs.