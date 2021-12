Grote bank Goldman Sachs verplicht personeel om booster te halen

De grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verplicht medewerkers een boosterprik te halen. Het financiële concern vindt het erg belangrijk dat personeel weer op kantoor werkt. Om dat veilig te kunnen regelen acht Goldman de booster noodzakelijk, zeker nu de omikronvariant van het coronavirus zich de laatste snel verspreidt.

Iedereen die de kantoren betreedt, moet vóór 1 februari een boosterprik krijgen als ze voor die datum in aanmerking komen voor zo’n extra injectie. Omdat het dus nog even gaat duren voor alle medewerkers hun booster gehaald hebben, moet personeel van de bank zich de komende tijd vaker laten testen. Dit wordt binnenkort opgevoerd van een tot twee verplichte testen per week.

Met deze maatregelen onderscheidt Goldman zich van andere grote Amerikaanse banken. Daar lijkt men de laatste tijd juist weer wat af te stappen van de verplichting om op kantoor te zitten. Citigroup had onlangs medewerkers in New York al laten weten dat ze deze maand in de feestdagenperiode weer vanuit huis mochten werken. Wells Fargo besloot onlangs om zijn plannen voor de terugkeer naar kantoor tot nader order op te schorten. En JPMorgan Chase stuurde voor de kerst een waarschuwing uit waarin werknemers werd opgeroepen om heel voorzichtig te zijn als ze elkaar zouden zien. Ook werd gepleit voor testen als mensen naar kantoor wilden komen.