Mobiele dataverbruik in Nederland verder toegenomen

Het mobiele dataverbruik in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar verder toegenomen. Nieuwe cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijzen op een toename van 12 procent vergeleken met het tweede kwartaal. Alles bij elkaar werd er 346 miljoen gigabyte verbruikt.

Nederlanders bellen en chatten steeds vaker via een app en daarom gebruiken ze data in plaats van belminuten. Het totaal aantal belminuten is met 5 procent gedaald in het derde kwartaal. Het aantal sms’jes nam in het derde kwartaal met 2 procent af tot 546 miljoen en dat is in lijn met de trend van de afgelopen kwartalen. De ACM publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector.

In het derde kwartaal is bij 175.000 huishoudens een glasvezelverbinding aangelegd. In totaal ligt nu bij bijna 4,3 miljoen Nederlandse huishoudens een glasvezelkabel tot aan de meterkast. Daarvan hebben er 1,8 miljoen een internetabonnement via glasvezel. Het aantal abonnementen voor breedbandinternet via koper of kabel daalde.

Het aantal mobiele aansluitingen voor apparaten steeg naar ruim 8,8 miljoen. Dat zijn aansluitingen voor onder meer auto’s, slimme energiemeters en rookmelders. Die wisselen via mobiel internet data uit met beheersystemen. Inmiddels groeit het aantal mobiele aansluitingen door die apparaten sneller dan door nieuwe mobiele telefoons. In totaal waren er in het derde kwartaal bijna 23 miljoen mobiele aansluitingen.