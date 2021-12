Nog altijd geen Russische gasstroom naar Duitsland via Yamal-pijp

Net als in de voorgaande zes dagen stroomt er maandag geen Russisch gas in de richting van Duitsland via de Yamal-Europe pijpleiding. Volgens gegevens van de Duitse netbeheerder Gascade stroomt het gas opnieuw oostwaarts van Duitsland richting Polen.

Net als in de voorgaande dagen heeft de Russische gasexporteur Gazprom geen capaciteit op de leiding geboekt. Deze omgekeerde stromen zijn waarschijnlijk het gevolg van een lagere vraag van gaskopers in Europa.

De Russische president Vladimir Poetin zei vorige week dat Duitsland Russisch gas doorverkocht aan Polen en Oekraïne in plaats van het te gebruiken om de oververhitte markt te ontlasten. Hij legde daarmee ook de schuld voor de rijzende prijzen bij de Duitse gasimporteurs. Zowel het Duitse ministerie van Economische Zaken als de gasimporteurs reageerden niet op de verwijten van Poetin.

Gascade, dat Russisch gas krijgt en het binnen Duitsland transporteert, is eigendom van WIGA, een samenwerking van Gazprom en olie- en gasbedrijf Wintershall DEA. Wintershall DEA is mede-eigendom van het Duitse chemieconcern BASF en het Russische LetterOne.