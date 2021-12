Turkse lira levert weer flink aan waarde in na eerdere opleving

De Turkse munt lira leverde maandag zo’n 8 procent van zijn waarde in afgezet tegen de dollar. Bij beleggers blijven er zorgen bestaan over het monetaire beleid van Turkije.

De inflatie in Turkije is zeer hoog, maar onder druk van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verlaagde de centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente. Erdogan ziet de rente het liefst zo laag mogelijk omdat hij gelooft dat een hoge rente zorgt voor hogere prijzen. Gebruikelijk beleid van economen is juist het verhogen van de rente om de inflatie in bedwang te krijgen.

De munt werd na een interventie van Erdogan vorige week ruim 50 procent meer waard. Erdogan beloofde om de spaargelden van Turkse burgers te beschermen tegen de flinke koersschommelingen van de eigen munt.

Afgelopen maandag dook de munt naar een historisch dieptepunt waarbij de munt 60 procent minder waard was dan een jaar eerder, waarna Erdogan ingreep. De munt is momenteel nog altijd 35 procent minder waard dan een jaar terug.

Op dit moment is de beleidsrente in Turkije 14 procent. De inflatie is daarentegen opgelopen tot meer dan 21 procent. Economen voorspellen in doorsnee dat de inflatie volgend jaar op 30 procent kan uitkomen, deels als gevolg van de waardedaling van de lira.