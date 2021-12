Wall Street lijkt weer ‘Santa Claus-rally’ in te zetten

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de eerste handelsdag na kerst met winsten gesloten. Daarmee lijkt Wall Street dit jaar weer een zogeheten Santa Claus-rally in gang te zetten, hebben analisten al gezegd. In de rustige beursdagen tussen kerst en het nieuwe jaar laten de beursgraadmeters doorgaans een stijgende lijn zien.

Vooral techaandelen waren in trek, terwijl het optimisme over aanhoudend economisch herstel de overhand leek te hebben bij beleggers. Grote bedrijven als Apple en Tesla wonnen tot zo’n 2,5 procent. Techbeurs Nasdaq sloot op 15.871,26 punten. Daarmee was de graadmeter goed voor een plus van 1,4 procent.

De S&P 500-index ging eveneens 1,4 procent vooruit, tot 4791,19 punten. De brede graadmeter lijkt hard op weg om eind deze week voor de 69e keer op rij een jaar met meer punten af te sluiten dan ooit te voren. De bekende Dow-Jonesindex kreeg er verder 1 procent bij op 36.302,38 punten.

Luchtvaartaandelen stonden wel onder druk. Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zagen zich rond de kerstdagen namelijk genoodzaakt honderden vluchten te annuleren als gevolg van een piek in het aantal coronabesmettingen. Doorgaans is de kerstperiode juist een van de drukste voor de luchtvaartsector. United Airlines, dat een op de acht vluchten schrapte, verloor bijna 1 procent aan beurswaarde. Ook Delta Air Lines, dat ook zo’n 12 procent van zijn vluchten annuleerde, moest het doen met een min van afgerond 1 procent. American Airlines en Southwest Airlines verloren tot 0,5 procent.

Ook op zee zorgde de verspreiding van het virus rond de feestdagen voor overlast. Amerikaanse autoriteiten houden tientallen cruiseschepen in de gaten vanwege uitbraken aan boord. Exploitanten van cruiseschepen Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line verloren op de beurs tot bijna 3 procent in waarde.

Moderna leverde op zijn beurt ruim 1 procent in. Het bedrijf wil niet meer openheid geven over de prijs van een coronavaccin, zoals een aandeelhouder graag zou zien. Vooral het gegeven dat Moderna vooral aan rijkere landen levert, steekt investeerder LGIM. Vanuit verschillende organisaties klonk eerder al kritiek op het gebrek aan leveringen aan armere landen door Moderna.

De olieprijzen zaten verder in de lift. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 3 procent meer waard op 75,82 dollar. Brentolie werd meer dan 3 procent duurder op 78,75 dollar per vat. De euro was 1,1325 dollar waard, tegen 1,1331 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.