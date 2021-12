AEX-index koerst nagenoeg vlak, Prosus sterkste daler

De AEX-index is dinsdag nagenoeg vlak aan de handelsdag begonnen. De leidende index, die maandag met winst sloot, maakt daarmee voorlopig een stop in zijn opmars richting de 800 punten. De hoofdgraadmeter in Amsterdam brak in september dit jaar voor het eerst door die grens heen. Het oplopend aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus wereldwijd maakt beleggers voorzichtig. Techinvesteerder Prosus was de sterkste daler in de AEX.

Prosus verloor 2,2 procent in navolging van het koersverlies van de Chinese techonderneming Tencent in Hongkong waar het in Amsterdam genoteerde bedrijf een groot belang in heeft. Beijing is almaar bezig het toezicht op onder andere de techsector aan te scherpen. Zo worden nu beursgangen van Chinese bedrijven buiten China verder aan banden gelegd.

De AEX-index stond na een paar minuten handelen vlak op 797,55 punten. De graadmeter werd aangevoerd door zorgtechnologieconcern Philips dat 1,1 procent aan beurswaarde won. Ook chiptoeleverancier ASMI stond in de kopgroep met een winst van bijna 1 procent.

In de MidKap stond Air France-KLM bij de sterkste stijgers. De luchtvaartsector in zijn geheel staat in de schijnwerpers nu door de omikronvariant vluchtschema’s wereldwijd in de war worden geschopt. Piloten, stewardessen en ander personeel hebben zich ziek gemeld of moesten in quarantaine na blootstelling aan corona. De Duitse luchtvaartreus Lufthansa, die 0,7 procent hoger noteerde in Frankfurt, is een van de maatschappijen die het hardst door de problemen wordt geraakt. De impact bij KLM is vooralsnog gering.

PostNL noteerde 0,5 procent hoger. Het postbedrijf wordt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet bestraft omdat het bedrijf in het coronajaar 2020 te veel post te laat heeft bezorgd. Volgens de toezichthouder was er door corona sprake van overmacht en worden er geen maatregelen genomen.

De MidKap stond in de vroege handel 0,2 procent hoger op 1068,15 punten. In Frankfurt en Parijs stonden plussen tot 0,2 procent op de borden. De handel is traditiegetrouw dun in de laatste week van het jaar. Veel beleggers zijn vrij vanwege de feestdagen en in Londen blijft de beurs net als maandag ook dinsdag dicht omdat Kerstmis in het weekend viel.

Een vat Amerikaanse olie was 0,1 procent meer waard op 75,67 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 78,57 dollar per vat. De euro was 1,1322 dollar waard, tegen 1,1331 bij het slot van de Europese beurzen op maandag.