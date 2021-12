AEX-index schurkt weer aan tegen 800-puntengrens

De AEX-index nadert weer de grens van 800 punten, een niveau waar de leidende graadmeter in Amsterdam in september voor het eerst doorheen brak. Op maandag sloot de AEX nog met een winst van 0,9 procent op 797,30 punten. De vraag is of de markten zich dinsdag kunnen optrekken aan de hogere standen in New York en in Azië. In de rustige beursdagen tussen kerst en het nieuwe jaar laten de beursgraadmeters doorgaans een stijgende lijn zien. Beleggers moeten het evenwel doen met een vrijwel lege agenda.

Ook op maandag verliep de handel over de gehele linie tamelijk rustig. Dat zal dinsdag niet heel anders zijn. Veel beleggers zijn vrij vanwege de feestdagen en in Londen blijft de beurs net als maandag ook dinsdag dicht omdat Kerstmis in het weekend viel.

Mogelijk dat het koersverlies van de Chinese techonderneming Tencent van invloed is op de koers van grootaandeelhouder Prosus. Beijing is almaar bezig het toezicht op onder andere de techsector aan te scherpen. Zo worden nu beursgangen van Chinese bedrijven buiten China verder aan banden gelegd.

Ook zal er aandacht blijven voor de chipsector die dit jaar tot de best presterende bedrijfstakken op de beurs behoren. Ook maandag stonden bedrijven als chiptoeleveranciers ASMI en Besi bij de winnaars. Hetzelfde gold voor chipmachinemaker ASML. De verwachting is dat de vraag naar chips de komende tijd groot zal blijven. Daarbij worden de in de AEX-index genoteerde bedrijven gezien als koplopers op het gebied van de nieuwste en de snelste chips.

Ook de luchtvaartsector weet de aandacht op zich gericht nu door de omikronvariant van het coronavirus vluchtschema’s wereldwijd in de war worden geschopt. Piloten, stewardessen en ander personeel hebben zich ziek gemeld of moesten in quarantaine na blootstelling aan corona. De Duitse luchtvaartreus Lufthansa is een van de maatschappijen die het hardst door de problemen wordt geraakt. De impact bij KLM was vooralsnog gering, aldus de Nederlandse maatschappij dat onderdeel is van het Frans-Nederlandse moederbedrijf Air France-KLM.

Verder blijven de olieprijzen het sentiment op de beurzen deels bepalen. Het rondwarende virus kan de vraag naar olie raken wat van invloed kan zijn op de prijsvorming. Een vat Amerikaanse olie was dinsdag voorbeurs 0,5 procent meer waard op 75,96 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder op 78,97 dollar per vat.