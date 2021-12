Apple sluit winkels in New York vanwege oprukkende omikronvariant

Apple heeft zijn twaalf winkels in New York gesloten voor winkelend publiek. Dat doet het techbedrijf omdat het aantal besmettingen met het coronavirus door de omikronvariant snel toeneemt in de stad. Klanten kunnen nog wel bestellingen komen ophalen.

Apple voerde onlangs opnieuw een mondkapjesplicht in voor al zijn Amerikaanse winkels. Ook moesten drie Apple Stores dicht wegens coronabesmettingen onder het personeel.

Eerder deze maand stelde Apple de datum waarop personeel weer verplicht naar kantoor moet komen weer eens uit. Doordat het aantal coronabesmettingen weer hard oploopt, vindt de iPhone-maker het geen goed idee om werknemers vanaf 1 februari te verplichten op het werk te verschijnen. Een nieuwe datum heeft Apple nog niet geprikt.