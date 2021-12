Geen sanctie tegen PostNL om te trage postbezorging door corona

PostNL wordt door toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet bestraft ondanks dat het bedrijf in het coronajaar 2020 te veel post te laat heeft bezorgd. Volgens de regels mag niet meer dan 5 procent van de brievenbuspost met een vijfdaagse bezorgplicht te laat bezorgd worden. Dat was vorig jaar 5,7 procent. Volgens de ACM was er door corona sprake van overmacht en worden er geen maatregelen genomen.

De ACM rept in een toelichting van “uitzonderlijke omstandigheden” waar ook PostNL door de coronacrisis mee geconfronteerd werd. Zo was het ziekteverzuim hoger dan gebruikelijk en moest er met anderhalve meter afstand worden gewerkt.

PostNL voldeed met brieven met een zesdaagse bezorgplicht, zoals rouwbrieven en medische post wel aan de regels. Deze post moet ook op maandag worden bezorgd. Van deze post was 96,8 procent op tijd.

Verder voldeed PostNL vorig jaar ook aan de regels dat alle diensten van het postbedrijf voor 95 procent van de inwoners van Nederland binnen een straal van 5 kilometer beschikbaar zijn. Buiten woonkernen met meer dan 5000 inwoners geldt dat voor minstens 85 procent van de inwoners de dienstverlening binnen 5 kilometer beschikbaar moet zijn. Ook daar voldoet PostNL aan.