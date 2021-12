Japanse industrie leeft op onder aanvoering autosector

De Japanse industrie is in november duidelijk op stoom gekomen onder aanvoering van de auto-industrie. De maandelijkse productiestijging was de sterkste in ruim veertig jaar. Volgens kenners tonen de cijfers aan dat er duidelijk sprake was van herstel in de toeleveringsketen voordat de omikronvariant van het coronavirus zich over de hele wereld begon te verspreiden.

De Japanse productie steeg in november met 7,2 procent ten opzichte van een maand eerder. Dat betekende de grootste maandelijkse stijging sinds 1978, aldus gegevens van het Japanse ministerie van Economische Zaken. Kenners rekenden op een toename van de productie met krap 5 procent. Op jaarbasis was sprake van een plus van 5,4 procent.

Ondanks de stijging was de productie nog niet op het niveau van afgelopen zomer. Dat toont volgens kenners aan dat de problemen in de toeleveringsketen wereldwijd zeker nog niet helemaal opgelost zijn. Dat komt mede door een tekort aan grondstoffen en onderdelen, maar ook aan transportcontainers, waardoor ook de prijzen oplopen. Verder schoppen problemen in de havens de logistiek in de war.

De auto-industrie zag de productie met 43 procent stijgen. Daarmee was die sector alleen al goed voor twee derde van de totale toename. Autoproducenten als Toyota en Honda hadden eerder al gezegd dat ze wat betreft productie alweer bijna op het niveau van voor de crisis zaten.

De omikronvariant van het coronavirus blijft voor onzekerheid zorgen. Voor deze maand is het verre van zeker dat Japan de stijgende lijn kan vasthouden.