Kifid eist goede uitleg bij wijziging pensioenregeling

Bij aanpassingen aan collectieve pensioenregelingen moet goed uitgelegd worden wat dit betekent voor de individuele deelnemer. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid bij pensioenuitvoerders maar ook bij tussenpersonen, zo heeft de Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid bepaald. Een consument had met succes geklaagd omdat er niet genoeg rekening was gehouden met zijn belangen toen zijn pensioenregeling werd aangepast.

Per 1 januari 2015 werd zijn pensioenregeling op enkele punten aangepast. Door de oplopende leeftijd van de werknemer, de dalende rente en salarisverhogingen steeg zijn premie voor nabestaandenpensioen van 4564 euro per jaar in 2007 naar 12.897 euro per jaar in 2016. Daardoor was er een stuk minder geld beschikbaar om te beleggen en bouwde de consument minder pensioen op. “De consument mag als deelnemer aan de collectieve pensioenregeling ervan uitgaan dat de regeling is bedoeld om een ouderdomspensioen op te bouwen”, stelt Kifid.

Het klachteninstituut oordeelt dat Zwitserleven als uitvoerder van de collectieve pensioenregeling en de Heer & Partners als pensioenadviseur de werkgever en deelnemers vooraf onvoldoende hebben geïnformeerd. De twee bedrijven moeten van Kifid daarom beide de helft van een ingeschat schadebedrag betalen aan de consument omdat hij anders had gehandeld als hij goed op de hoogte was geweest. Het gaat om een bedrag van 11.846 euro. Aan de betreffende pensioenregeling deden 26 werknemers mee.

Volgens een zegsvrouw van het Kifid betekent deze uitspraak niet automatisch dat in alle collectieve pensioenregelingen iets mis is. De instantie merkt wel een toenemend aantal klachten over pensioenregelingen. Dan gaat het ook veelal over de hoogte van pensioenuitkeringen die achteraf tegen blijken te vallen door tegenvallende rendementen. Volgens de zegsvrouw wordt in veel van dit soort zaken in het nadeel van consumenten geoordeeld. Ook omdat in nieuwe regelingen een stuk van het risico ook ligt bij deelnemers.