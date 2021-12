Meer schepen met vloeibaar gemaakt aardgas op weg naar Europa

Door de energiekrapte in Europa zetten meer schepen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) koers naar Europa. Een aantal schepen dat op weg was naar Azië heeft zijn koers gewijzigd, ook omdat leveranciers willen profiteren van de huidige hoge prijzen op de Europese markt, waar gas op dit moment prijziger is dan in Azië.

Volgens onderzoekers van databureau Kpler, die de grondstoffenmarkt nauwlettend in de gaten houden, zijn zeker zeven schepen die op weg waren naar Noord-Azië van koers veranderd. Daarmee neemt het aantal schepen dat wordt omgeleid toe. De verwachting is dat meer schepen dit voorbeeld zouden kunnen volgen.

In China wordt alom rekening gehouden met milder weer aan het begin van de winter. Daarbij heeft Beijing de productie van zijn steenkolenmijnen opgevoerd om in de energiebehoefte van het land te voorzien, waardoor de vraag naar lng minder is geworden. Dat geeft Europa de kans het broodnodige aanbod binnen te hengelen.

In Europa liggen de gasvoorraden nog altijd op een laag niveau. Dit komt onder meer door minder gasleveringen van Rusland aan Europa. Ook het besluit van Frankrijk om een viertal kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud zorgt voor schaarste en stuwt de prijs.

Wat ook meespeelt is dat in Japan en China kernreactoren opgestart zullen worden, wat de vraag naar onder andere gas zal beperken. Extreem koud weer kan de situatie echter snel weer doen veranderen.