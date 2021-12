Rechter Zuid-Afrika gaat voor seismisch onderzoek Shell liggen

Shell mag in Zuid-Afrika geen seismisch onderzoek doen voor de kust van het land. Een gerechtshof in Makhanda oordeelde dinsdag dat het onderzoek waarbij geluidsgolven worden gebruikt om naar olie in de zeebodem te zoeken niet mag plaatsvinden. De uitspraak is een overwinning voor milieugroeperingen die bezorgd zijn voor de impact van het onderzoek op de flora en fauna. Het onderzoek stond gepland bij de Wild Coast, een kustgebied aan de oostkant van Zuid-Afrika.

Eerder won Shell nog een rechtszaak over dezelfde kwestie. Deze was aangespannen door Greenpeace en andere milieuorganisaties die vreesden voor onherstelbare schade aan de natuur en aan de dieren die voor de kust van Zuid-Afrika zwemmen zoals walvissen. Maar die bewering wuifde de rechter toen als speculatief weg.

Shell wil voor de kust van Zuid-Afrika een gebied van 6000 vierkante kilometer oceaan exploiteren, waarin veel zee- en natuurreservaten liggen. Het gebied is 300 kilometer lang en ligt zo’n 20 kilometer uit de kust. De wateren hebben een diepte van 700 tot 3000 meter.

Het plan van Shell houdt in dat gebruik wordt gemaakt van seismische schokgolven die weerkaatsen op de zeebodem. Daaruit kan opgemaakt worden of er zich mogelijk energiedragende locaties bevinden. Het onderzoek zou volgens de planning 1 december beginnen en maximaal vijf maanden duren.

Shell zegt in een reactie de beslissing van het hof te respecteren. De onderneming zegt de uitspraak te bestuderen en heeft het onderzoek nu gepauzeerd. Shell benadrukt dat olie-exploratieonderzoeken al meer dan 50 jaar worden uitgevoerd, waarbij deze ook wetenschappelijk worden getoetst.

Verder stelt Shell dat Zuid-Afrika voor veel van zijn energiebehoeften sterk afhankelijk is van de invoer ervan. “Indien voor de kust levensvatbare hulpbronnen gevonden worden, kunnen deze bijdragen aan de energiezekerheid van het land en de economische ontwikkelingsprogramma’s van de regering”, aldus Shell.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Energie steunde het project. Het beschuldigde tegenstanders ervan investeringen in de ontwikkeling van het land te dwarsbomen.

Naast de juridische stappen heeft Shell ook te maken gehad met landelijke protesten tegen de plannen. Zo was er een oproep tot een boycot van benzinestations van Shell.