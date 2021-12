Russische diplomaat waarschuwt voor vertraging Nord Stream 2

De Russische ambassadeur in Duitsland dringt aan op een snelle beslissing over de ingebruikname van de Nord Stream 2 gaspijplijn die van Rusland naar Duitsland loopt. Volgens Sergei Nethajev is niemand gebaat bij een “gekunstelde vertraging” zei hij in een interview met het Duitse persbureau DPA.

De aanleg van Nord Stream 2, die onder de Oostzee loopt, werd in september voltooid, maar de toezichthouder schortte het Duitse goedkeuringsproces in november op vanwege een juridische hindernis. De uitbater van de gaspijplijn is namelijk geen Duits bedrijf en dat is wel een vereiste volgens de Duitse wet.

Rusland is naar eigen zeggen bereid direct gas via de pijpleiding te leveren op het moment dat deze in gebruik wordt genomen om daarmee ook de energiecrisis in Europa te verlichten. Met name de Groenen, de tweede partij van Duitsland die nu ook deel uitmaken van de coalitie, zien de ingebruikname van de pijplijn niet zitten. Nethajev verwacht van de nieuwe regering een “pragmatisch” oordeel over Nord Stream 2 waarbij in het “voordeel van de consument” wordt besloten.

De 1200 kilometer lange pijplijn wordt fel bekritiseerd door de Verenigde Staten en landen als Polen en Oekraïne. Volgens critici wordt Europa door Nord Stream 2 te afhankelijk van Rusland voor de gasvoorziening en krijgt Moskou daarmee een diplomatiek wapen in handen. Eerder deze maand dreigde de nieuwe Duitse regering de werking van de pijpleiding te blokkeren als Rusland Oekraïne binnenvalt.