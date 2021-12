Techsector onderuit in Hongkong, Tokio sluit met winst

De stemming op de Aziatisch aandelenbeurzen was dinsdag gematigd positief. Beleggers bleven voorzichtig vanwege de impact van de omikronvariant van het coronavirus en strakkere maatregelen in China. Daarnaast waren er een dag eerder winsten in New York waar beleggers in met name Japan zich aan optrokken. Dat China de regels voor de techsector verder aanscherpt, zette aandelen in de techsector in Hongkong onder druk.

In de Chinese stad Xi’an, die in lockdown is, bleven de viruszorgen groot met een recordaantal nieuwe besmettingen. Verder zou Beijing de regels voor beursgangen van Chinese bedrijven in het buitenland willen aanscherpen. Het is niet voor het eerst dat China de regels wil aanscherpen om daarmee scherper toezicht te kunnen houden. Grote techfondsen met een notering in Hongkong zagen beurswaarde verdampen. Zo verloren Meituan en Tencent tot 2,3 procent.

Het door schulden geplaagde vastgoedfonds Evergrande noteerde 1,9 procent hoger. De onderneming staat weer voor twee belangrijke rentebetalingen op dinsdag, maar kenners houden er rekening mee dat zij de betalingstermijn niet zal halen. Het fonds bleef eerder al in gebreke met een aflossing.

De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai stonden een fractie hoger. De Kospi in Seoul won 0,6 procent.

In Japan was de stemming positiever. De Nikkei-index sloot de sessie met een winst van 1,4 procent. Uit cijfers van het Japanse ministerie van Economische Zaken blijkt dat de industriƫle productie in november op maandbasis met 7,2 procent is gestegen. Dat kwam vooral door de auto-industrie. Toyota en Honda wonnen tot 1,3 procent aan beurswaarde. Wel werd gewaarschuwd voor de impact van het groeiend aantal coronabesmettingen wereldwijd.