AEX geeft winst uit handen, Adyen grootste daler

De Amsterdamse AEX-index gaf woensdag een eerdere winst weer uit handen, mede door een koersverlies van fintechbedrijf Adyen. De beurshandel verliep zeer rustig. In de dagen tussen kerst en het nieuwe jaar wordt er doorgaans weinig gehandeld op de beurzen omdat veel beleggers en handelaren vrij zijn en grote financiële partijen de boeken voor het jaar al hebben gesloten.

Ook bleven de markten in de greep van de omikronvariant. Hoewel het aantal besmettingen met de nieuwe virusvariant hard oploopt, lijken de ziekteverschijnselen over het algemeen milder te zijn dan bij de deltavariant. De hoge besmettingscijfers zorgen echter wel voor personeelsproblemen bij bedrijven, zoals in de luchtvaartsector, waar veel vluchten moesten worden geannuleerd vanwege ziekte of quarantaine van medewerkers.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 799,67 punten. De hoofdindex wist dinsdag voor het eerst in zo’n drie weken weer boven de 800 punten te sluiten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1074,50 punten. De DAX in Frankfurt verloor 0,3 procent en de CAC40-index in Parijs won 0,1 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang kerstweekend, maakte de beurs een inhaalslag en steeg 1 procent.

Naast Adyen (min 1,2 procent) stonden platenlabel Universal Music Group (UMG) en chipbedrijf Besi onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak, met minnen van 1 procent. Olie- en gasconcern Shell (plus 0,5 procent) was de grootste stijger. Telecombedrijf KPN en levensmiddelenconcern Unilever volgden met plussen van 0,4 procent.

In de MidKap ging fitnessketen Basic-Fit aan kop met een winst van 1,5 procent. Koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, volgde met een plus van 1,2 procent. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een verlies van 1,2 procent.

Deutsche Bank zakte 0,8 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland heeft van de toezichthouder in het land een boete gekregen van 8,7 miljoen euro in de nasleep van de afhandeling van de grote fraudezaak rond het manipuleren van de rentetarieven Euribor. In 2013 troffen Deutsche Bank, Société Générale en Royal Bank of Scotland al een schikking van 820 miljoen euro met Brussel in het onderzoek naar het zogeheten Euriborkartel. Ook andere banken kregen flinke boetes.

De euro was 1,1284 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 75,95 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 79,07 dollar per vat.