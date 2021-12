Biogen klimt fors op Wall Street na vermeende interesse Samsung

Farmaceut Biogen beleefde woensdag een koerssprong op Wall Street. Het aandeel won bijna 10 procent na berichten dat het Zuid-Koreaanse conglomeraat Samsung het bedrijf zou willen overnemen. Verder was er aandacht voor Apple, dat qua beurswaarde aanschurkt tegen de 3 biljoen dollar. De beurshandel was in de laatste week van het jaar traditiegetrouw dun. Beleggers bleven voorzichtig nu het dagelijks aantal coronabesmettingen in recordtempo oploopt. De brede S&P 500 sloot weer eens op een nieuwe recordstand.

Biogen is vooral bekend van middelen die werken tegen neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, dementie, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Met de overname zou een bedrag van 40 miljard dollar zijn gemoeid, omgerekend dik 35 miljard euro.

Het aandeel Apple won 0,1 procent tot 179,38 dollar. De koers van het aandeel moet boven de 182,86 dollar uitkomen voor het doorbreken van de grens van 3 biljoen. In 2018 ging Apple al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard. Vooral de coronacrisis deed de waarde van de onderneming goed. Voor werk, school en ontspanning waren mensen aangewezen op technologie, waaronder apparaten en gadgets van Apple.

Tesla verloor 0,2 procent. Musk heeft voor nog eens ruim 1 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht, omgerekend zo’n 900 miljoen euro. De rijkste mens op aarde lijkt daarmee hard op weg om zijn belofte in te lossen om 10 procent van zijn belang in Tesla van de hand te doen.

Alibaba verloor 2,4 procent. Het Chinese webwinkelconcern, dat ook een notering heeft op Wall Street, voert volgens persbureau Bloomberg gesprekken over de verkoop van zijn belang van ongeveer 30 procent in het socialmediabedrijf Weibo aan het Chinese staatsbedrijf Shanghai Media Group. De verkoop houdt mogelijk verband met de aanpak van de grote machtspositie van de techbedrijven door Beijing. Weibo zakte 3,5 procent in New York.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 36.488,63 punten. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot een nieuw record van 4793,06 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 15.766,22 punten.

De euro was 1,1350 dollar waard, tegen 1,1343 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 76,52 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 79,20 dollar per vat.