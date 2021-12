BMW zoekt duizenden mensen voor productie elektrische auto’s

Autoconcern BMW wil volgend jaar 6000 nieuwe arbeidsplaatsen creëren. Dat zegt Oliver Zipse, bestuursvoorzitter van het Duitse concern in een interview met de Duitse krant München Merkur dat donderdag wordt gepubliceerd.

De maker van luxewagens zal met name mensen nodig hebben voor de productie van elektrische auto’s. Volgens Zipse is het concern op de goede weg met de overgang naar elektrisch rijden. Zo zijn in fabrieken al de nodige aanpassingen gedaan. De verwachting is ook dat de verkopen van de auto’s volgend jaar verder zullen toenemen.

Om de groei aan te kunnen, moet het personeelsbestand met maximaal 5 procent worden uitgebreid, aldus de autobons. BMW heeft nu circa 120.000 mensen in dienst. Sinds 2020 heeft BMW juist afscheid genomen van zo’n 6000 medewerkers. De nieuwe banen zullen vooral in Duitsland gecreëerd worden.

Volgens Zipse zijn de elektrische modellen nu al niet aan te slepen. Zo is de BMW i4 al maanden uitverkocht. Hetzelfde geldt voor de iX. Volgend jaar komt het bedrijf met de nieuwe elektrische 7-serie op de markt. “Daar zal het niet anders zijn”, verwacht Zipse.

De autofabrikant is onder andere op zoek naar experts op het gebied van batterijonderzoek, geautomatiseerd rijden, softwareontwikkeling en IT-beveiliging. Daarnaast gaat het om IT’ers voor de bouw van databases en cloudsystemen en app-ontwikkelaars voor infotainment en entertainment. In de productie worden ook werknemers gezocht voor elektrisch onderhoud en fabrieksbeheer.

Zipse zegt verder dat de de trage uitrol van laadinfrastructuur een remmende factor is bij de vraag naar elektrische auto’s. “In Europa groeit het aantal elektrische auto’s momenteel vijf keer sneller dan de infrastructuur”, zei hij tegen de krant.