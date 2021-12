Chinese zonnepanelenbranche hekelt Amerikaanse Xinjiang-ban

Chinese fabrikanten van zonnepanelen hekelen het toenemende Amerikaanse toezicht op mensenrechtenkwesties in Xinjiang. Ze beschouwen de nieuwe eisen die Washington stelt voor de import van producten uit de regio als laster die alleen maar bedoeld zou zijn om Amerikaanse bedrijven te helpen concurreren in de snelgroeiende sector. Volgens brancheorganisatie China Photovoltaic Industry Association is er namelijk helemaal geen bewijs dat de makers van zonnepanelen in het Aziatische land betrokken zouden zijn bij dwangarbeid.

Door een recent door president Joe Biden getekende wet moeten bedrijven voortaan duidelijk kunnen aantonen dat de producten die ze uit de regio halen niet met dwangarbeid zijn gemaakt. Daarmee treffen de Amerikanen ook de zonnepanelensector. Xinjiang is een belangrijke regio voor de productie van polysilicium, dat voor zonnepanelen wordt gebruikt.

In het westelijk gelegen Xinjiang leven de Oeigoeren en andere moslimminderheden die volgens critici door de Chinese regering onderdrukt worden. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoerse moslimminderheid, maar Beijing ontkent dat met klem. De afgelopen dagen kwam er al een boze reactie van de Chinese overheid op de Amerikaanse wet. Het Chinese ministerie van Handel noemde het “economische intimidatie” en sprak van “grote ontevredenheid en felle oppositie” tegen de beslissing.

De Chinese zonnepanelensector denkt er net zo over, blijkt uit een verklaring die de brancheorganisatie op het populaire Chinese platform WeChat heeft gezet. Het “zogenaamde dwangarbeidprobleem” zou een leugen zijn van de VS en andere westerse landen en zou de daadwerkelijke arbeidsomstandigheden van de werknemers van ondernemingen in Xinjiang juist ernstig verstoren.

Toch verplaatsen verschillende Chinese zonnepanelenbedrijven hun productie langzaam uit de regio. Zo kondigde Risen Energy onlangs aan een nieuwe fabriek, waarmee miljarden dollars zijn gemoeid, niet in Xinjiang maar in de Chinese regio Binnen-Mongoliƫ te gaan bouwen.