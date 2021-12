Economen Bloomberg: risico voor Italië als Draghi president wordt

Het is een groot risico voor de economie van Italië als Mario Draghi zijn functie als premier neerlegt en president wordt van het land. Economen van Bloomberg Economics hebben de mogelijke gevolgen van die stap in kaart gebracht. Het zou kunnen leiden tot meer politieke instabiliteit in Italië die het herstel van de coronacrisis in gevaar kan brengen.

Draghi werd begin dit jaar premier en liet vorige week weten dat hij wel president zou willen worden wanneer die positie beschikbaar komt begin volgend jaar. Hij verwierf eerder als preses van de Europese Centrale Bank (ECB) in de jaren 2011-2019 grote faam en werd in Italië gezien als de redder van de euro. Als ‘Super Mario’ bij de centrale bank zou hij ook Italië, dat in financieel zwaar weer zat, hebben gered.

Als Draghi de directe leiding van de Italiaanse regering binnenkort uit handen zou geven, kan het volgens de modellen van Bloomberg Economics duurder worden voor Italië om geld te lenen en dat kan het land volgend jaar procentpunten aan economische groei kosten. Dat kan ook weer gevolgen hebben voor de hele eurozone, staat in een analyse.

Italië werd begin 2020 als eerste land van de Europese Unie hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Strenge maatregelen om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan, zoals sluitingen van restaurants en reisbeperkingen, bezorgden het land vorig jaar een economische krimp van 8,9 procent. Maar het huidige beleid van de ECB helpt Italië. Die houdt de rentes laag en houdt het lenen van geld door huishoudens en bedrijven goedkoop door het opkopen van staatsleningen ofwel obligaties, wat groei stimuleert.