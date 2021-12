KLM vervoert geen passagiers meer naar Shanghai om schoonmaakeis

KLM is naar nu pas bekend is geworden vorige week gestopt met passagiersvluchten naar Shanghai. Dat doet de luchtvaartmaatschappij vanwege strenge eisen van de lokale autoriteiten voor het schoonmaken van vliegtuigen. De komende tijd vervoert KLM daardoor alleen nog vracht naar de Chinese zakenstad.

Shanghai wil dat alle vliegtuigen die in de stad landen uitgebreid worden schoongemaakt. Daardoor duurt het meer dan vijf uur voordat een vliegtuig weer kan opstijgen. KLM, dat een vlucht per week naar de stad uitvoert, zegt dat de eis “de planning van ons netwerk uiterst gecompliceerd maakt”.

De strenge regels in Shanghai gingen vorige week in. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines liet zelfs een vlucht terugkeren toen het bedrijf hoorde van de schoonmaakregels. Dat vliegtuig was in Seattle opgestegen, maar maakte rechtsomkeert. De Amerikaanse overheid is met China in gesprek over de regels.

Vliegen naar China is sowieso al weinig interessant voor de meeste reizigers. China stelt strenge regels voor iedereen die het land binnenkomt zoals lange quarantaines. Het land streeft ernaar om corona buiten de deur te houden.