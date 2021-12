Poetin herhaalt: Nord Stream 2 gereed voor gasleveringen

De onderzeese gaspijpleiding Nord Stream 2 staat gereed om de druk van de Europese gasmarkt af te halen. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin nog maar eens benadrukt. Volgens hem is het tweede deel van de pijpleiding gevuld en kan snel gas worden geleverd. Daarbij zal de ingebruikname van de pijp volgens hem snel zorgen voor lagere gasprijzen.

Nord Stream 2 werd in september al voltooid, maar gas leveren via de pijp die onder de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt, mag nog niet. Nog altijd wordt gewacht op goedkeuring van Duitsland en de Europese Unie. De pijpleiding is van meet af aan omstreden geweest. Zo was er onder andere verzet vanuit de Verenigde Staten, maar ook andere landen als Polen en Oekraïne, omdat Rusland via de gaspijpleiding nog meer invloed in Europa zou krijgen.

De pijpleiding had volgens de planning in 2019 klaar moeten zijn. De aanleg werd opgeschort nadat de VS dreigden met sancties. Dat gebeurde nog onder het presidentschap van Donald Trump. Daarop trok het Zwitsers-Nederlandse bedrijf Allseas zich terug uit de aanleg ervan. Rusland moest de leiding daarop met zijn eigen vloot afmaken.

Poetin sprak tijdens een regeringsvergadering op woensdag lovende woorden over de voltooiing van Nord Stream 2. Bij die bijeenkomst was ook het hoofd van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom aanwezig. Met de aanleg van de leiding is een bedrag van 11 miljard dollar gemoeid. Naast Gazprom zijn bij de aanleg ook Duitse ondernemingen als Uniper en BASF, de Franse firma Engie en het Brits-Nederlandse Shell betrokken.

De certificering van de gaspijp wordt op zijn vroegst in de loop van 2022 verwacht. Ondertussen kampt Europa met fors gestegen aardgasprijzen omdat het economisch herstel en de grote energievraag de voorraden onder druk hebben gezet. Daarbij speelt mee dat er ook al dagen geen gas van Rusland naar Europa stroomt via de Yamal-Europa pijplijn, een andere belangrijke route voor Russisch gas naar Europa.

Sommige westerse politici en industriedeskundigen beschuldigen Rusland ervan gasleveringen aan Europa achter te houden wegens de politieke spanningen rond Oekraïne. Gazprom en het Kremlin hebben dit herhaaldelijk ontkend.