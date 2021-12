Spaanse aluminiumfabriek verlaagt productie om hoge energiekosten

Aluminiumproducent Alcoa wil de productie van primair aluminium in een Spaanse fabriek voor twee jaar stilleggen vanwege de opgelopen energiekosten, waardoor het metaal niet meer winstgevend gemaakt kan worden. De fabriek in San Ciprian in Galicië is de op een na grootste aluminiumfabriek in Europa.

De zware industrie komt steeds meer onder druk te staan vanwege de hogere gas- en stroomrekening. Eerder besliste Aluminium Dunkerque Industries France, de belangrijkste smelter van het metaal in de regio al om de productie terug te schroeven.

Alcoa zegt blij te zijn dat een meerderheid van de werknemers in de Spaanse fabriek zich achter het voorstel voor de tijdelijke productiestop heeft geschaard. Door de fabriek deels dicht te gooien hoopt Alcoa juist de toekomst van de productielocatie te verzekeren. Alcoa probeert de fabriek al jaren dicht te gooien, omdat de smelterij niet concurrerend zou zijn.

De smelterij zal nog wel blijven leveren aan strategische klanten in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. De productie van blokken aluminium en aluminiumplakken wordt begrensd. Alcoa zal personeel tijdens de gedeeltelijke stillegging blijven betalen. Ook worden geen banen geschrapt. Alcoa zei verder dat het 103 miljoen dollar, krap 91 miljoen euro, zal investeren om de levensvatbaarheid van de fabriek te verbeteren. Het bedrijf zal onder meer investeren in elektrolysetanks om de productie van primair aluminium over twee jaar te hervatten.

De aluminiumprijzen zijn dit jaar met meer dan 40 procent gestegen. Desondanks wordt de winstgevendheid uitgehold door de veel sterkere stijging van de energieprijzen. Aluminiumsmelterijen zijn doorgaans traag met het afremmen van de productie omdat de kosten voor het stilleggen en opnieuw opstarten van de capaciteit hoog zijn.