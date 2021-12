SpaceX haalt 337 miljoen dollar op in nieuwe investeringsronde

Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft in een nieuwe financieringsronde ruim 337 miljoen dollar opgehaald bij investeerders. Dat is omgerekend bijna 300 miljoen euro. Onder de geldschieters in het bedrijf van oprichter Elon Musk zijn Google-moeder Alphabet en Fidelity Investments.

SpaceX werd na een vorige investeringsronde in oktober gewaardeerd op meer dan 100 miljard dollar. In april had het al al bijna 1,2 miljard dollar aan investeringen opgehaald. SpaceX was niet direct bereikbaar om meer details te geven over de nieuwe financieringsronde.

SpaceX is in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met andere ruimtevaartondernemingen bij het aanbieden van commerciƫle ruimtereizen. Concurrenten zijn in deze niche Blue Origin van oud-Amazon topman Jeff Bezos en Virgin Galactic van miljardair Richard Branson. Alle drie de bedrijven hebben eerder al met succes burgers de ruimte in gebracht.

Volgens kenners van de Amerikaanse bank Morgan Stanley kan de ruimte-economie tegen 2040 een waarde van 1 biljoen dollar vertegenwoordigen. Musk, die ook aan het hoofd staat van andere futuristische bedrijven zoals autoproducent Tesla en tunnelbouwer Boring, sprak eerder de verwachting uit dat de Starship-raketten van SpaceX ruim voor 2030 op Mars zullen landen.

SpaceX heeft al talloze vrachtladingen en astronauten naar het internationale ruimtestation gelanceerd voor ruimtevaartorganisatie NASA.