Techsector drukt AEX-index weer onder de 800 punten

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een duidelijk verlies de handel uitgegaan. Daarbij zakte de graadmeter weer onder de 800 punten. Vooral techbedrijven drukten op de leidende graadmeter op Beursplein 5. Chiptoeleverancier Besi was met een verlies van 2,2 procent de sterkste daler. Sectorgenoten ASMI en ASML deden het met verliezen van 1,6 procent ook niet heel best. Betalingsbedrijf Adyen verloor 2 procent.

De AEX sloot uiteindelijk met een verlies van 0,6 procent op 796,12 punten. De hoofdindex wist dinsdag voor het eerst in zo’n drie weken weer boven de 800 punten te sluiten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1074,80 punten.

De handel in de laatste week van het jaar is traditiegetrouw dun omdat veel handelaren en beleggers vrij zijn en veel partijen voor dit jaar al hun boeken hebben gesloten. De omikronvariant van het coronavirus bleef het sentiment op de beurzen voor een groot deel bepalen. Het aantal besmettingen loopt wereldwijd hard op. Wel lijken de ziekteverschijnselen milder te zijn dan bij de deltavariant. Verder zorgen de hoge besmettingscijfers voor personeelsproblemen bij bedrijven. Dat is bijvoorbeeld het geval in de luchtvaart.

Air France-KLM verloor bij de middelgrote fondsen 1,2 procent, waarmee het de sterkste daler was. KLM is niet blij met de quarantaineplicht voor reizigers vanuit de Verenigde Staten die donderdag van kracht wordt. Volgens KLM heeft de maatregel weinig zin, omdat het vervoer zich naar andere luchthavens verplaatst. Verder vliegt KLM vanwege de strenge schoonmaakplicht voor gelande vliegtuigen in China voorlopig geen reizigers meer naar Shanghai.

In de MidKap ging PostNL aan kop met een winst van 1,9 procent. Ook toeleverancier aan apotheken Fagron deed het goed met een winst van 1,6 procent.

De DAX in Frankfurt verloor 0,6 procent en de CAC40-index in Parijs zakte 0,2 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang kerstweekend, maakte de beurs een inhaalslag en steeg 0,7 procent.

Deutsche Bank zakte 1,6 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland heeft van de toezichthouder in het land een boete gekregen van 8,7 miljoen euro in de nasleep van de afhandeling van de grote fraudezaak rond het manipuleren van de rentetarieven Euribor.

De euro was 1,1343 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 75,85 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 78,52 dollar per vat.