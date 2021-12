AEX sluit net boven 800-puntengrens, tech geeft index weer glans

De AEX-index is de laatste volle handelsdag van 2021 met winst de handel uitgegaan. Met name techfondsen zorgden ervoor dat de leidende graadmeter in Amsterdam met winst sloot. Daarbij flirtte de index weer met de grens van 800 punten. Uiteindelijk sloot de AEX net boven die grens. De handel in de laatste week van het jaar is traditiegetrouw dun. Veel bedrijven hebben de boeken al gesloten en ook zijn veel handelaren en beleggers op vakantie. Op vrijdag wordt nog een halve sessie afgewerkt.

De AEX-index eindigde met een winst van 0,5 procent op 800,25 punten. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste winnaar met een plus van 2,7 procent. Chipfondsen ASML, ASM International en BE Semiconductors sloten de dag af met winsten tot 1,3 procent. Deze fondsen presteren het hele jaar al goed. Staalconcern ArcerlorMittal was de sterkste daler met een verlies van 1,3 procent.

Beleggers verwerkten ook het nieuws dat de corona-uitbraak rond de Chinese miljoenenstad Xi’an de chipproductie raakt. De Amerikaanse chipmaker Micron Technology, dat een belangrijke testlocatie en assemblagevestiging heeft in de stad, waarschuwde voor mogelijke vertraging bij leveringen als gevolg van de lokale lockdown.

Een treetje lager in de MidKap was producent van laadinfrastructuur Alfen de sterkste stijger met een winst van 4,1 procent. Luchtvaartconcern Air France-KLM stond bij de dalers met een verlies van 0,4 procent, mogelijk door de zorgen die leven over de omikronvariant van het coronavirus die mogelijk reizen beperkt. De MidKap eindigde donderdag met een winst van 0,3 procent op 1078,39 punten.

Wereldhave steeg bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 2,5 procent. Het vastgoedfonds verklaarde in het laatste kwartaal van 2021 een sterke opleving van de verhuuractiviteit te zien. Het bedrijf verlengde bestaande huurovereenkomsten met een aantal belangrijke huurders, waaronder kledingketen C&A. Ook opent HEMA eind dit jaar het concept ‘HEMA keuken’ in het winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, dat eigendom is van Wereldhave.

De CAC40-index in Parijs steeg 0,2 procent en de beurs in Londen daalde 0,1 procent. De Duitse DAX ging het jaar uit met een winst van 0,2 procent. De beurs in Frankfurt blijft op oudejaarsdag gesloten.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1343 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 76,61 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 79,14 dollar per vat.