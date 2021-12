Amerikaanse vliegmaatschappijen schrappen vluchten voor oudjaar

Amerikaanse vliegmaatschappijen hebben vlak voor oudjaar meer dan duizend vluchten geschrapt. De luchtvaart heeft nog altijd last van stijgende besmettingen met het coronavirus en de snelle verspreiding van de omikronvariant. Die zorgen voor veel zieken en dus personeelstekorten. Intussen kan winters weer aankomend nieuwjaarsweekend ook voor problemen zorgen.

JetBlue Airways schrapte 175 vluchten, goed voor bijna een vijfde van zijn totale aantal, aldus trackingwebsite FlightAware. United Airlines schrapte bijna 200 vluchten en dat is bijna 10 procent van zijn vluchtschema. Aan het einde van donderdagochtend kwam het totaal aantal geannuleerde vluchten uit op 1086, meer dan het totale aantal geschrapte vluchten een dag eerder. Voor de komende dagen wordt in delen van de Verenigde Staten zware regenval en sneeuw verwacht. Voor vrijdag zijn al meer dan 500 vluchten geannuleerd en meer dan 100 voor zaterdag.

Met kerst werden om soortgelijke redenen al bijna 6000 vluchten geannuleerd. Ook liepen duizenden vluchten vertraging op. De verkorte quarantaineperiode in de Verenigde Staten levert volgens de vliegmaatschappijen hopelijk verlichting op voor het personeel. Mensen die geen klachten hebben mogen in plaats van tien dagen al na vijf dagen uit quarantaine, meldde de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC maandag.

Kenners denken niet dat de geannuleerde vluchten veel gevolgen zullen hebben voor de inkomsten van de vliegmaatschappijen. De meeste vluchten zullen worden omgeboekt en vliegmaatschappijen zullen misschien grotere vliegtuigen inzetten om meer vluchten te kunnen uitvoeren.

Ook grote Europese vliegmaatschappijen schrapten al vluchten vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant. Zo schrapte het Duitse Lufthansa al 10 procent van de winterdienstregeling en kondigde het Ierse Ryanair aan het aantal vluchten in januari met een derde te verminderen. Bij Lufthansa zijn veel piloten ziek. De buffer die de vliegmaatschappij naar eigen zeggen had opgebouwd was door quarantainegevallen sterk verminderd. Daarnaast willen veel mensen familie bezoeken met de feestdagen, wat tot een piek in vluchten leidt sinds begin december.