Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi helpen AEX aan kleine winst

De Amsterdamse AEX-index ging donderdag licht vooruit onder aanvoering van de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi. Beleggers deden het verder rustig aan op de laatste volle handelsdag van het jaar. Vrijdag wordt er op het Damrak nog een halve dag gehandeld vanwege de viering van oudejaarsavond. In Duitsland wordt donderdag het beursjaar al afgesloten.

Ook in de laatste dagen van het jaar bleven de markten in de greep van de omikronvariant. In Frankrijk steeg het aantal coronabesmettingen naar een nieuw record. Voor het eerst rapporteerde het land in 24 uur meer dan 200.000 positieve tests. Eind vorige week ging Frankrijk voor het eerst over de grens van 100.000. In een aantal dagen is dat cijfer dus verdubbeld.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 798,50 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1075,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. Londen daalde 0,2 procent. De Duitse DAX en de Londense FTSE-index koersen af op een jaarwinst van zo’n 15 procent. De Franse CAC40-index en de AEX in Amsterdam zijn dit jaar bijna 30 procent gestegen.

ASML, ASMI en Besi stegen tot 1,6 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat de corona-uitbraak rond de Chinese miljoenenstad Xi’an de chipproductie raakt. De Amerikaanse chipmaker Micron Technology, dat een belangrijke testlocatie en assemblage-vestiging heeft in de stad, waarschuwde voor mogelijke vertraging bij leveringen als gevolg van de lokale lockdown. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond onderaan met een min van 1,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg Wereldhave dik 2 procent na een handelsbericht. Het vastgoedfonds verklaarde in het laatste kwartaal van 2021 een sterke opleving van de verhuuractiviteit te zien. Het bedrijf verlengde bestaande huurovereenkomsten met een aantal belangrijke huurders, waaronder kledingketen C&A. Ook opent HEMA eind dit jaar het concept “HEMA keuken” in het winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, dat eigendom is van Wereldhave.

Euronext daalde 0,2 procent. De eigenaar van de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs en Milaan verwelkomde in 2021 een record van 212 nieuwe aandelennoteringen met een gezamenlijke marktwaarde van 123 miljard euro.

De euro was 1,1312 dollar waard, tegen 1,1343 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 76,32 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 79,02 dollar per vat.