Farmaceut Biogen omlaag op Wall Street, Samung ontkent interesse

Biogen ging donderdag hard omlaag op de beurzen in New York. De Amerikaanse farmaceut won een dag eerder nog bijna 10 procent na berichten dat Samsung interesse zou hebben in het bedrijf. Het Zuid-Koreaanse concern sprak de geruchten over een mogelijke overname echter tegen. De stemming op Wall Street bleef verder positief na de nieuwe recordstanden van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 een dag eerder.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 36.574 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4799 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde een fractie tot 15.759 punten. Met nog twee handelsdagen te gaan koerst de Dow af op een jaarwinst van dik 19 procent. De S&P 500 en de Nasdaq stevenen af op winsten van respectievelijk bijna 28 procent en dik 22 procent in 2021. Op Wall Street wordt in tegenstelling tot de Europese beurzen op oudjaarsdag ook nog een volle dag gehandeld.

Biogen, dat vooral bekend is van middelen die werken tegen neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, dementie, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson, zakte 5,6 procent. Met de vermeende overname door Samsung zou een bedrag van 40 miljard dollar zijn gemoeid, omgerekend dik 35 miljard euro.

Tesla verloor 1,7 procent. De maker van elektrische auto’s roept ruim 350.000 voertuigen terug omdat de achteruitrijcamera kan worden beschadigd. Daarnaast moeten er nog eens bijna 120.000 terug naar de garage vanwege problemen met de vergrendeling van de motorkap.

Apple steeg 0,1 procent. Het technologieconcern ligt op koers om als eerste bedrijf ter wereld een marktwaarde van 3 biljoen dollar te bereiken. De koers van het aandeel moet daarvoor 182,86 dollar aantikken. In 2018 ging Apple al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard.

Micron Technology daalde 2,4 procent. De Amerikaanse chipmaker waarschuwde voor mogelijke vertraging bij leveringen als gevolg van de lockdown in de Chinese miljoenenstad Xi’an. Het bedrijf heeft een belangrijke testlocatie en assemblage-vestiging in de stad. De aankondiging van Micron volgt op soortgelijk nieuws van rivaal Samsung Electronics. Het Zuid-Koreaanse concern zei eveneens dat de productie in de Chinese stad zal worden getroffen.

De euro was 1,1320 dollar waard, tegen 1,1343 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 76,84 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 79,19 dollar per vat.