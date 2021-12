Regering Italië krijgt steun voor begrotingsplan van 32 miljard

De regering in Italië onder leiding van Mario Draghi heeft toestemming gekregen van wetgevers voor een begrotingsplan ter waarde van 32 miljard euro. Het geld is onder andere bedoeld om de inkomstenbelastingen van Italianen te verlagen. Daarnaast is een deel van het geld bedoeld om de impact van de oplopende energieprijzen te verzachten.

Het wetsvoorstel werd laat op woensdag in een vertrouwensstemming goedgekeurd door het parlement in Rome. Het voorstel wordt donderdag formeel in stemming gebracht. Het is het eerste plan uit de koker van Draghi, het voormalige hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB). Draghi werd begin dit jaar premier en liet vorige week weten dat hij wel president zou willen worden wanneer die positie beschikbaar komt begin volgend jaar.

Voor de verlaging van de inkomstenbelasting is zo’n 8 miljard euro gereserveerd. Met de compensatie van de energiekosten is 4 miljard euro gemoeid. Ook worden maatregelen doorgevoerd die door eerdere regeringen waren uitgesteld. Dan gaat het om een verlaging van de btw op bepaalde producten en een fonds dat jongeren moet helpen een huis te huren.

De begroting maakt deel uit van Draghi’s bredere plan om de chronisch lage economische groei in Italië een boost te geven. Dat is ook nodig om het land door de crisis te loodsen. De regering verwacht dat de productie van Italië dit jaar met meer dan 6 procent zal zijn gestegen, na een daling met bijna 9 procent in 2020.

De opmars van de omikronvariant van het coronavirus raakt ook de economie van Italië. Zo is de economische activiteit minder. Daarnaast mist het land miljarden aan inkomsten omdat mensen hun vakanties naar het land afzeggen. Volgens consumentenorganisatie Coldiretti loopt Italië daardoor alleen al 4 miljard euro mis.

Draghi zei eerder deze maand dat hij niet verwachtte dat omikron de groeiprognose voor dit jaar zal beïnvloeden.