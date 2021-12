Spaanse inflatie stijgt in snelste tempo sinds 1992

Het leven in Spanje is in december in doorsnee bijna 7 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee is de inflatie deze maand in het snelste tempo gestegen sinds 1992. Vooral voor eten en elektriciteit moest fors meer worden betaald.

Door de stijgende energieprijzen worden Spaanse huishoudens op kosten gejaagd. Spanje is de op drie na grootste economie van de eurozone. De consumentenprijzen stegen ook meer dan de 5,7 procent die door kenners werd voorzien.

Door de hoge prijsstijgingen in verschillende landen in de eurozone, waaronder dus ook Spanje, wordt het er voor de Europese Centrale Bank (ECB) niet gemakkelijker op om consumenten ervan te overtuigen dat de hoge inflatie tijdelijk is. De inflatiedoelstelling van de ECB ligt op 2 procent. Onder anderen ECB-preses Christine Lagarde wees er meermaals op dat de inflatiepiek zou wegebben. Voor 2023 en 2024 gaat de centrale bank uit van een inflatie van 1,8 procent.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) schat de risico’s op een hardnekkige inflatie iets zwaarder in dan de ECB, zo zei hij tegen Trouw. Volgens hem is het goed mogelijk dat de geldontwaarding de komende jaren boven de 2 procent zal blijven. Volgens Knot worden sommige prijsopstuwende effecten een beetje onderschat in de ramingen van de ECB. “Nieuwe virusvarianten zullen de problemen eerder doen toenemen dan dat ze de inflatie zullen afremmen”, stelt hij. Dat de prijzen nu zo hard stijgen komt ook deels door eerdere lockdowns.

Ook in Polen stijgen de prijzen sneller dan voorzien. Volgens de Poolse centrale bank zal de inflatie volgend jaar pieken op 8,3 procent om tegen het einde van het jaar weer terug te zakken tot 6,2 procent. De gemiddelde inflatie van 7,6 procent volgend jaar die nu wordt voorzien, ligt hoger dan de 5,8 procent die in november werd geraamd. Vooral de energieprijzen wakkeren de inflatie aan.

Polen is wel lid van de Europese Unie, maar is geen onderdeel van de eurozone. De verwachting is dat de Poolse centrale bank volgende week voor de vierde keer op rij de rente zal verhogen om de inflatie te beteugelen.