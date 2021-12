Vertrouwen ondernemers industrie neemt af

De stemming onder ondernemers in de Nederlandse industrie is in december wat afgenomen na het recordniveau in november. Vooral over de verwachte bedrijvigheid en hun voorraden zijn de ondernemers minder positief, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook het oordeel over de orderpositie was minder positief.

De graadmeter waarop het CBS zich baseert daalde van 12,7 in november naar 10,2 in december. Daarmee lag het producentenvertrouwen nog altijd ruim boven het langjarig gemiddelde van 0,7. Tegenover de recordstand van vorige maand staat het dieptepunt van april 2020. Toen werd een stand van min 28,7 bereikt.

In meer dan de helft van de branches in de industrie nam het vertrouwen deze maand af. De sterkste daling werd gemeten in de voedings- en genotmiddelenindustrie. De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie waren net als de afgelopen paar maanden het positiefst.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie nam in oktober met 9,9 procent toe in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Dat was in november nog 11,6 procent op jaarbasis.

Het vertrouwen in de Duitse productie, een belangrijke afzetmarkt voor Nederland, nam iets toe. De voorbije vijf maanden oordeelden ondernemers juist negatiever over de huidige economische situatie. Duitse ondernemers waren vooral optimistischer over de verwachte bedrijvigheid. Over de huidige bedrijvigheid waren ze minder te spreken.