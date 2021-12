Bitcoin werd in 2021 ruim 60 procent meer waard

Bitcoin lijkt het jaar af te sluiten met een prijs van rond de 48.000 dollar (42.500 euro). Dat is ruim 60 procent meer dan de waarde die de belangrijke cryptomunt had op 1 januari 2021. Dat de bitcoin dit jaar zo hard in waarde steeg kwam onder meer door toenemende interesse van Wall Street.

Zo maakte Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins, in april zijn debuut op de beurs in New York. De waarde van het aandeel ligt momenteel in de buurt van de introductieprijs van 250 dollar.

Sinds eind oktober wordt op Wall Street het eerste beursgenoteerde investeringsfonds in bitcoins verhandeld dat door de Amerikaanse beurswaakhond is goedgekeurd. Het gaat om een fonds dat de koers van de populairste cryptomunt volgt. Beleggers kunnen met een zogeheten exchange-traded fund (ETF) profiteren van waardestijgingen zonder zelf de digitale valuta te hoeven kopen.

Door de komst van zo’n ETF werd de bitcoin toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Zo hoeven ze de cryptomunt niet zelf te bewaren in een digitale portemonnee. Experts wezen er ook op dat de goedkeuring het imago verbetert van de bitcoin, die nog vaak in verband wordt gebracht met witwasoperaties en cybercriminaliteit.

Volgens CoinGecko werd de bitcoin begin november voor een recordhoogte van meer dan 69.000 dollar verhandeld. Sindsdien is de koers meer dan 30 procent gezakt. Onder meer het harde optreden van China tegen de handel in en het minen van digitale munten drukt de prijs volgens kenners, net als het risico dat de Verenigde Staten en Europese landen regulerende maatregelen zullen nemen.

Bitcoin bleek evengoed een goede investering met een waardestijging van ruim 60 procent in 2021. De Amsterdamse aandelenbeurs AEX koerst af op een jaarwinst van rond de 30 procent. De Amerikaanse S&P 500 en techgraadmeter Nasdaq lijken het jaar af te sluiten met winsten van respectievelijk bijna 28 procent en dik 22 procent in 2021.