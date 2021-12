CBS: winkelomzet viel in november ruim 5 procent hoger uit

Winkelbedrijven hebben in de maand november bij elkaar 5,2 procent meer omzet behaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Bij de non-food winkels ging het om een stijging van 7,4 procent, terwijl de opbrengsten van levensmiddelen nagenoeg gelijk bleven op jaarbasis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In vergelijking met 2 jaar terug lag de omzet in november dit jaar bijna 16 procent hoger. De omzetten werden onder andere gestuwd door hogere prijzen.

Bij de non-foodwinkels lag het verkoopvolume vorige maand 3,4 procent boven het niveau van een jaar eerder. In vergelijking met november 2019 steeg de omzet van deze winkeliers met meer dan 14 procent. In de levensmiddelenbranche daalden de verkoopvolumes met 1,4 procent. Door de hogere prijzen bleef de omzet nagenoeg gelijk. De omzet van de speciaalzaken lag 1,4 procent hoger, de omzet van de supermarkten 0,2 procent lager.

Kleding- en schoenenwinkels zetten in november dit jaar meer omzet in de boeken. Datzelfde gold onder andere voor drogisterijen, meubelketens en doe-het-zelfketens. Winkels in consumentenelektronica en witgoed hebben in november minder omzet gedraaid dan een jaar terug. In vergelijking met 2 jaar terug was ook hier sprake van een stijging.

Het CBS heeft de omzetcijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in november omdat op sommige dagen van de week meer wordt verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 6,9 procent hoger dan in november 2020.